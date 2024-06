Disastro a La Brugna, frazione inondata

Flagellati dal maltempo i comuni di Casina e Vezzano con ingenti danni alle strade, edifici allagati, fango e detriti. Molto critica la situazione a La Brugna dopo le intense piogge di martedì pomeriggio: l’acqua, arrivata dalla parte alta, ha invaso la frazione di Casina. Molte le case allagate tra cui quella della cantante e musicista Antonella Lo Coco.

"Anche l’antico oratorio del paese – racconta una pensionata – è stato invaso dal fango ed è stato poi necessario pulirlo".

L’acqua ha raggiunto pure il capannone-magazzino del negozio d’ortofrutta ‘Bevi Frut’: "Fortunatamente i prodotti non sono stati compromessi – dicono i gestori –, ma abbiamo operato a lungo per la pulizia. Fondamentale l’aiuto di un gruppo di compaesani". Tante le problematiche emerse a La Brugna dove martedì sono giunti vigili del fuoco, forze dell’ordine e Protezione civile. "A La Brugna – conferma Stefano Costi, sindaco di Casina – è avvenuto un disastro in quanto la frazione è stata letteralmente inondata. Sono oltre una trentina le criticità nel comune. Ci sono stati diversi danni anche a proprietà private, ma per fortuna nessuno si è fatto male. È crollato il ponte che da Sordiglio porta verso Votigno". Apprensione all’agriturismo ‘Mulino in Pietra’ per i danni provocati dal Tassobbio: diversi volontari si sono subito attivati per pulire.

Anche nel comune di Vezzano si sono registrati parecchi problemi e in particolare a Pecorile, Sedrio e a La Vecchia. I torrenti Crostolo e Campola hanno provocato criticità. "Martedì – spiegano dal circolo Zannoni Sauro – si è verificata l’inondazione dell’area sportiva di Pecorile che ha portato via e danneggiato impianti e strutture a servizio della comunità. Interessata una parte della zona nella quale era prevista, la prossima settimana, la sagra estiva. Come circolo e parrocchia si è deciso di proporla ugualmente anche se in spazi più ridotti il 4, 5 e 6 luglio come da programma". Frane a Pecorile-Sedrio, zone rimaste a lungo senza acqua per problemi sulla rete idrica. Grande preoccupazione a La Vecchia con il Crostolo che ha allagato la statale 63 e alcuni garage in via Cavicchioni. Nella stessa zona, tra Borgoforte e il ponte di Geminella, è tracimato il Rio Fiumicello che ha poi distrutto alcuni tratti della strada, transitabile ora a senso unico alternato.

Il sindaco Stefano Vescovi ieri ha continuato a monitorare le emergenze tra cui il ponte di via Lupo sul Crostolo (vicino alla Pinetina), chiuso ancora alle auto. Il Comune di Canossa ha segnalato che l’arteria comunale da Votigno a Sordiglio è interrotta a causa dissesto del ponte e strada.

Matteo Barca