Disastro? La polizia va oltre il ’locale’

Anche la Polizia locale di Reggio e dei Comuni della provincia presta soccorso in Romagna. Da mercoledì scorso infatti una media di 30 operatori al giorno partono dai Comandi reggiani e da quello della Polizia provinciale alla volta di Molinella e del Ravennate, secondo le richieste della Regione. A Molinella servono in media 9 agenti reggiani al giorno e 4 nel Ravennate. Oltre ad una pattuglia della provinciale, sono presenti le Unioni dei Comuni del Tresinaro Secchia e dell’Appennino, due dell’Unione della Pianura e una pattuglia per ciascuna delle Unioni Val d’Enza, Bassa Reggiana e Terra di Mezzo.