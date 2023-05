"Discarica a cielo aperto in zona stazione sotto le telecamere"

Praticamente una discarica a cielo aperto, quella segnalata dai residenti della zona stazione.

Questa volta le immagini arrivano da viale IV Novembre e via Alai, proprio sotto alle telecamere di videosorveglianza della zona, da tempo oggetto di segnalazioni di degrado, che sembrano non aver scoraggiato però il cittadino incivile che ha lasciato tutti i rifiuti domestici (compresi grandi elettrodomestici) per la strada e sul marciapiede, probabilmente durante un trasloco.

"Mobilio completo in zona stazione e sotto le telecamere", commenta amaro uno dei residenti della zona, in cui dovrebbe essere partito un ’giro di vite’ da parte dell’amministrazione e delle forze di polizia.