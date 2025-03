Discarica a cielo aperto nel podere. Comune: "I proprietari sistemino"

Scaturisce da varie segnalazioni di cittadini e anche di Legambiente l’ordinanza di bonifica emessa mercoledì dalla sindaca Francesca Bedogni nei confronti dei proprietari di un podere trasformato in una discarica a cielo aperto. Si tratta di un’area situata in via Torre, la strada che conduce ad Aiola di Montecchio. Dopo una prima segnalazione, l’8 novembre scorso gli operatori della polizia locale insieme a tecnici Arpae hanno svolto un sopralluogo, trovando nel terreno di tutto: da vecchie bici a rifiuti, da materiali e strumenti per l’edilizia a solventi, barattoli arruginiti di smalti. Rifiuti pericolosi sia per l’uomo che per l’ambiente.

L’area, si legge nel rapporto post ispezione, "presentava rifiuti di varia natura, sparsi su tutto il terreno e, in molti casi, coperti da rovi. Per quanto potuto osservare veniva constatata la presenza di materiale di recupero e attrezzi da lavoro per l’attività edili e di tinteggiatura, bidoni di pittura, aperti o chiusi, abbandonati alle intemperie". Erano - e sono tutt’ora - presenti anche tre strutture fatiscenti tra cui un capanno in lamiera deteriorata un deposito in cui sono stoccati altri barattoli di vernici "in condizioni precarie tali da non garantire l’integrità". Inoltre c’era "un’estesa area di deposito di varie latte, lattine e secchi di pittura, vernici e solventi, sistemati sia sul terreno che su scaffali completamente ricoperti di vegetazione". Tra questi ammassi di rifiuti anche bidoncini con il contrassegno di percolo.

"L’ingente ed eterogenea quantità di rifiuti e le condizioni deteriorate delle lattine e degli imballaggi rinvenute un po’ ovunque nell’area inducono a non poter escludere la commistione delle componenti pericolose dai rifiuti non pericolosi presenti". La situazione, anche secondo Arpae, "si configura come abbandono sul suolo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e gestione non autorizzata di rifiuti". Si ritiene che potrebbe anche esserci stata "l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee". La sindaca pertanto ha emesso l’ordinanza con cui impone ai proprietari la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti entro trenta giorni dalla notifica, con l’obbligo di fornire al Comune e ai vigili i documenti che attestino l’avvenuto corretto smaltimento. Se non provvederanno, se ne occuperà il Comune salvo poi rivalersi economicamente e presentare denuncia.

Francesca Chilloni