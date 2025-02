Discarica a cielo aperto sotto i porticati di via Donnini

Una vera e propria discarica è stata segnalata sotto i portici di alcuni edifici di via Donnini a Correggio, nel quartiere situato nella zona dell’ospedale San Sebastiano. Si tratta di sedie, tavoli, arredi vari, infissi, perfino cavi elettrici o per computer, che sembrano derivare dalla dismissione dell’ufficio di un’azienda, che era situata in quella zona e che ora ha cessato l’attività. "Il materiale derivante dallo sgombero – segnalano alcuni residenti – è stato abbandonato sotto il portico, senza alcuna indicazione sui tempi del recupero o su eventuali segnalazioni per la raccolta degli scarti".

Alla fine, dopo le varie proteste, è stata la segnalazione di un residente alla polizia locale a fare intervenire sul posto le forze dell’ordine, permettendo così avviare l’iter per la pulizia di quell’area, cancellando quel degrado a ridosso di numerose abitazioni.