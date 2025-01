Discarica di lattine a cielo aperto. Indagini per risalire ai responsabili

Ieri mattina gli operatori della società Sabar hanno recuperato in sicurezza il materiale in amianto che era stato isolato nei giorni scorsi dai volontari impegnati nella raccolta di rifiuti in una piazzola di sosta sulla Provinciale 111, alle porte di Boretto, recuperando circa due tonnellate di scarti abbandonati. Ma l’opera non è affatto conclusa. In una adiacente piazzola, infatti, è stata segnalata una notevole quantità di lattine d’alluminio, ovviamente vuote, tutte di una stessa marca di birra.

Nei prossimi giorni i volontari di Reggio Emilia Ripuliamoci torneranno nella zona per recuperare quegli scarti. Intanto, si sta cercando di risalire agli autori di questa vera e propria discarica a cielo aperto, visto che la presenza di un migliaio di lattine, tutte dello stesso prodotto, porta a ipotizzare l’azione di qualche attività commerciale di somministrazione di quella specifica marca di bevanda. L’episodio, che si raffigura come un concreto reato ambientale, è stato segnalato alle competenti forze dell’ordine per avviare accertamenti utili proprio a fare piena luce sulla vicenda.

a. le.