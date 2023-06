Discesa fatale sullo slittino Il pm chiede quattro mesi

di Alessandra Codeluppi

Una lunga discussione davanti al gup, condita da qualche sorpresa. Quattro mesi, pena sospesa: è la richiesta di condanna che il pm di Bolzano ha avanzato ieri per Siegfried Wolfsbruger, il 76enne accusato di omicidio colposo per le morti sulla pista nera del Corno del Renon. Quel giorno la piccola Emili Formisano, 8 anni, perse la vita sul colpo contro un albero su uno slittino, a bordo del quale c’era anche la mamma Renata Dyakowska, 38 anni, morta dopo 40 giorni: le due avevano imboccato una pista ‘nera’, proibita. Ieri il pm ha dato ragione su un punto alla difesa, affidata agli avvocati Paride D’Abbiero e Andreas Agethle, sostenendo che non fosse necessario posizionare una barriera protettiva in fondo alla pista dove madre e figlia fuoriuscirono. Le norme prevedono di installarla solo se sono presenti ostacoli atipici, mentre lì c’era vegetazione omogenea. Il pm ha però sostenuto la responsabilità del gestore per mancanze della cartellonistica, tra cui la scritta solo in tedesco. Le parti civili, cinque parenti - ieri era presente in aula Edyta Anna, sorella della 38enne - hanno chiesto il risarcimento danni attraverso gli avvocati Liborio Cataliotti e Silvia Zandaval. "Il pm ha giustificato la richiesta di 4 mesi per il concorso di colpa di Renata, ma per me è poco", dichiara Cataliotti. L’avvocato D’Abbiero ha contestato ogni addebito: "La legge prevede che si possa slittare solo dove lo si indica: il pittogramma col divieto, e la relativa scritta in tedesco, erano solo elementi aggiuntivi".