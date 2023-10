Disco piena, fuori è il caos. Tensioni in fila all’ingresso

Grande successo per l’evento inaugurale della stagione 2023-24 del Qclub Disco a Montecavolo di Quattro Castella, con lunghe code di giovani all’ingresso già alle ore 21 di sabato. Nel parcheggio sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi di chi, rimasto fuori perché senza prenotazione, faceva pressione per entrare e partecipare a Bonita, serata con un menu davvero appetitoso: hiphop e reggaeton in sala 1, trap in sala 2, dj Spsiko, Luca Davoli e Hunter.

I militari sarebbero stati chiamati proprio da ragazzi in attesa all’esterno per calmare un gruppo di esagitati. L’inizio della seconda stagione del locale più amato dagli studenti universitari è stata una calamita tale che in centinaia si sono presentati a tutte le ore senza premurarsi di contattare prima i pr Giovanni e Federico, affollando il parcheggio e sperando che qualcuno uscisse per potersi guadagnare un posto in pista all’opening party.

Il Qclub ha aperto i battenti - in una posizione baricentrica tra pianura e montagna, tra le province di Reggio e di Parma - il primo ottobre 2022, cercando di portare un’ondata di novità nel panorama dell’intrattenimento notturno reggiano, semi-comatoso dopo la pandemia. Una scommessa vinta, tanto che sono state un successo anche la gestione estiva del Bilbao e le serate organizzate in Riviera Adriatica.

