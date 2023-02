Disegnati i segnali orizzontali

GUASTALLA

A fine ottobre era stata eseguita l’opera di riasfaltatura. E ora, finalmente, è stato completato l’intervento per la segnaletica orizzontale, con le strisce riapparse sulla strada, sul cavalcaferrovia di via Sacco e Vanzetti, ma soprattutto all’incrocio con via Allende, un tratto di strada molto trafficato, già ben noto per i numerosi incidenti che si verificano periodicamente, tanto che da tempo viene richiesta una rotatoria per aumentare la sicurezza. Nelle scorse settimane diversi cittadini avevano pubblicamente sollecitato l’intervento della segnaletica, per dare maggiori punti di riferimento agli automobilisti. E finalmente la segnaletica sull’asfalto è stata realizzata in quel tratto di strada, in cui ogni giorno transitano anche mezzi di soccorso diretti verso il pronto soccorso e i vari reparti del’ospedale.