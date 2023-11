Disguido causa sciopero. Alunni fuori da scuola

Protestano i genitori di alcuni ragazzi della scuola media di Castelnovo Sotto per i minuti in cui i loro figli si sono ritrovati davanti ai cancelli chiusi della scuola per lo sciopero generale di una settimana fa.

Pare che ci sia stato un disguido sulla partecipazione del personale ausiliario alla protesta sindacale, con gli incaricati dell’apertura dei cancelli che non erano presenti quella mattina.

"A noi genitori – spiega una mamma, ancora furiosa per l’accaduto – non è arrivata nessuna comunicazione in merito a possibili chiusure della scuola. Nessuna informazione nel registro elettronico e neppure in forma cartacea. In molti abbiamo pensato che le lezioni sarebbero state regolari. Abbiamo lasciato i figli davanti alla scuola per poi andare al lavoro. Ma poco più tardi abbiamo ricevuto comunicazione che i cancelli erano rimasti chiusi e che i ragazzi erano in parte a spasso in paese, senza alcun controllo. Solo più tardi, quando è arrivato il dirigente scolastico, i cancelli sono stati aperti e, per una presenza ridotta di studenti, la mattinata è trascorsa in aula magna a visionare un film".

Ora i genitori si chiedono: "Non si poteva prevedere un’apertura dei cancelli nel consueto orario? Bisognava aspettare il dirigente per farlo? Non si poteva avere un’autorizzazione immediata via telefono? E’ stata garantita la sicurezza dei nostri ragazzi? Si è fatto tutto il possibili per la loro salvaguardia?".

E aggiungono: "Ci risulta che, una volta aperti i cancelli, insegnanti e dirigente scolastico siano andati in giro in paese a "recuperare" gli studenti. E’ una procedura normale?".

Antonio Lecci