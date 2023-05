Disinfestazione domestica Richiesta guida autocarro

Cercasi disinfestatoretrice. La persona scelta si dovrà recare autonomamente dai clienti con autocarro. Dovrà installare e controllare i presidi-postazione e fare monitoraggio infestanti, anche con utilizzo di mezzi informatici. Dovrà sapere installare sistemi di allontanamento volatili anche con gru attrezzata con cestello. Dovrà guidare autocarro dotato di atomizzatore per la nebulizzazione e giardini. Dovrà utilizzare pompa a pressione, soffiatorenebulizzatore a zaino. Luogo di lavoro: Modena, Bologna, Reggio Emilia e relative province. Previsto buono pasto quando si fanno trasferte a BO e RE. Qualifica ISTAT: Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Offerta per uomini e donne senza discriminazioni di età, credo, affiliazione, orientamento, stato di famiglia, handicap o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto che non si tratti di caratteristiche che incidono sull’attività lavorativa.