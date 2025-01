Disobbedienza, resistenza, poesia. All’Arco una passerrella di autori

Perché oggi è sempre più difficile disobbedire a livello sociale e politico, la riemersione dal passato di un poeta di cui si sono perse le tracce e che oggi è importante riscoprire, la Resistenza e una tempesta perfetta, che però non si compie per mare. Sarà un fine mese denso di incontri e presentazioni letterarie di livello, quello offerto alle librerie.coop All’Arco, a cominciare da oggi pomeriggio. Tutti gli appuntamenti si terranno alle 18.

Si parte con Andrea Mariuzzo e Alessandro D’Antone, che oggi proporranno all’attenzione del pubblico ‘Jacobin Italia. La guerra all’università’ (edizioni Alegre). Dialogando con Federico Parmeggiani, i due autori metteranno al centro della conversazione il nuovo volume di una collana dove la satira e la denuncia civile sono affidate al fumetto, occupandosi stavolta dell’università italiana, coinvolta in una tempesta perfetta. Da una parte per cause locali e dall’altra per dinamiche globali.

Gli atenei italiani, come quelli di tutto il mondo, si trovano al centro delle mobilitazioni per il cessate il fuoco a Gaza.

Domani Federico Zuolo presenterà la sua nuova opera ‘Disobbedire. Se, come, quando’ (editori Laterza), in dialogo con Damiano Razzoli. Dal passato emergono esempi fulgidi di chi ha disobbedito alle regole ma – chissà perché – quando la disobbedienza si sposta all’oggi fatichiamo ad accettarla. Il volume presenta una lucida analisi su una pratica da sempre centrale nella vita delle democrazie, per capire quale futuro avrà da ora in poi.

Il ritorno di un beniamino del pubblico sarà quello in programma mercoledì 29 gennaio, con Paolo Nori che proporrà ‘Chiudo la porta e urlo’ (Mondadori), ovvero il ritratto di Raffaello Baldini, un poeta grandissimo, ed eppure pochi sanno chi è, e di quei pochi pochissimi ne hanno riconosciuto la voce. Occorreva Nori per ridestare la sua figura dall’oblio.

Giovedì 30 gennaio chiuderà la rassegna di gennaio la scrittrice e giornalista Ritanna Armeni, con ‘A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà’ (Ponte alle Grazie). In una conversazione con Laura Artioli, Armeni, con l’intelligenza di chi vuole comprendere e ricordare, conduce i lettori in via Rasella e mette in scena uno degli episodi più emblematici della Resistenza romana.