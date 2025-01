Disordine in laboratorio, sanzionata una farmacia

In una farmacia con sede nella Pianura reggiana i carabinieri del Nas di Parma, nel corso di una periodica verifica, hanno riscontrato che il laboratorio galenico – un ambiente fondamentale per la preparazione personalizzata di medicinali e prodotti farmaceutici – presentava un accumulo di materiale vario che ostacolava lo svolgimento delle operazioni di pulizia programmata, per le superfici pavimentali e le pareti. Una situazione non conforme alle procedure di igiene, necessarie per garantire la sicurezza e la qualità delle preparazioni galeniche.

Questi laboratori sono spazi specializzati delle farmacie dove vengono realizzati farmaci su misura per i pazienti, secondo prescrizioni mediche specifiche. La pulizia e l’igiene di questi ambienti sono necessari per evitare contaminazioni che potrebbero compromettere l’efficacia o la sicurezza dei medicinali prodotti. Per le irregolarità rilevate, al legale responsabile della farmacia è stata contestata una violazione amministrativa. A suo carico una sanzione di 3.098 euro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza igienico-sanitaria. I carabinieri del Nas ribadiscono l’importanza di assicurare standard igienici adeguati.