Disordini al Mapei Stadium e tafferugli con 30 ragazzini. Daspo a quattro ultrà modenesi

Quattro tifosi del Modena sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Reggio per i disordini fuori dal Mapei Stadium dopo la partita di calcio Sassuolo-Modena, valida per il campionato di Serie B, del 26 ottobre scorso. Il questore di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese ha avviato il procedimento per l’emissione di un Daspo nei loro confronti. Sono accusati, a vario titolo, di travisamento, possesso di oggetti atti a offendere, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e incitamento all’odio religioso.

Terminata la partita, nell’area di parcheggio della tribuna Nord destinata ai tifosi ospiti, si è accesa una discussione verbale tra una cinquantina di ultras del Modena e una trentina di giovani, appena usciti dal centro commerciale ‘I Petali’ di fronte allo stadio, che si trovavano sotto la pensilina della vicina stazione in attesa del trenino locale. I tifosi modenesi credevano si trattasse degli ultras rivali della Reggiana e da qui si è innescato un confronto tra i due gruppi con lancio reciproco di vari oggetti. Negli scontri sono rimasti feriti un carabiniere e un vice ispettore della questura – intervenuti per sedare la rissa – e un tifoso modenese dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro lanciata da uno dei ragazzini.