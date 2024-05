Disordini dopo il derby Reggiana-Parma, pioggia di Daspo in arrivo

Reggio Emilia, 11 maggio 2024 – Pioggia di Daspo in arrivo dopo i disordini di ieri sera allo tadio Città del Tricolore al triplice fischio del derby Reggiana-Parma, ultima giornata del campionato di Serie B. Un manipolo di supporter granata del Gruppo Vandelli ha forzato una delle porte vetrate dei Distinti (non è la prima volta che accade, complice – si dice – alcune maniglie non proprio stile Alcatraz) per dare vita all’invasione di campo, o meglio, di spalti... Obiettivo? Arrivare alla Curva Nord occupata dagli ultras ducali coi quali sono andati avanti i classici sfottò per tutta la gara.

Sono stati cinque, forse sei, coloro che sono riusciti a battere i pugni contro la porta dei tifosi gialloblù, i quali sono stati più furbi, restando al proprio posto. A quel punto è arrivata la reazione delle forze dell’ordine, con la celere che è entrata in campo con scudi e manganelli per riportare gli invasori – una decina in tutto – nel settore. Missione compiuta, ma non senza conseguenze: dalle gradinate (sia dai Distinti sia dalla Nord) sono volati oggetti e seggiolini, senza ferire gli agenti riparati dai caschi. Una ricostruzione resa possibile anche da un video girato da un tifoso granata.

La Digos ora è al lavoro per identificare i responsabili dei disordini allo stadio. E non farà fatica visto che i violenti erano a volto scoperto e le telecamere del Mapei sono ad altissima definizione. Si prevede una pioggia di Daspo. Potenzialmente sono una quarantina quelli a rischio, tra gli invasori granata e i tifosi bipartisan che hanno lanciato oggetti, ma anche bombe carta all’esterno (solo i parmigiani) e fumogeni in campo (per i quali le società Parma e Reggiana sono state multate di 5mila euro su decisione del giudice sportivo).