Disostruzione pediatrica. Il corso questa sera

Un corso sulle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree si svolgerà questa sera, dalle 20 alle 22, nella sala civica di via Morandi ad Albinea. ‘S.O.S. Bimbo’ è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione Progetto Pulcino per illustrare le nozioni di primo soccorso pediatrico. Saranno presenti Anna Conconi (istruttrice corsi riguardanti pazienti traumatici, internistici e blsd) e Giorgio Cardi (istruttore blsd). La diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica è fondamentale in quanto il rapido riconoscimento e il trattamento dell’ostruzione delle vie aeree può prevenire gravi conseguenze. Il progetto si rivolge a insegnanti di asili nido, genitori, nonni, babysitter e a tutti coloro che si rapportano con i bambini. La partecipazione (massimo 35 persone) prevede un’erogazione liberale a partire da 10 euro (a partecipante) a favore di Progetto Pulcino. Per prenotazioni: 347-5852374.

m. b.