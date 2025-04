Disostruzione pediatrica, il nuovo corso

Gestire le emergenze in una situazione di quotidianità, potendo pure salvare la vita di un bambino. Se si sa cosa fare, lo si può fare. La Croce Eossa di Fabbrico propone una lezione sulle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree. L’iniziativa è in programma domani sera alle 20,30 alla sala Rodari di Campagnola, nell’ambito della convenzione che unisce l’associazione locale e il Comune in una serie di azioni e iniziative a vantaggio della cittadinanza e per la promozione del volontariato sociale. Questa attività formativa si inserisce nel percorso di impegno e cooperazione volto a diffondere conoscenze utili per la gestione delle emergenze. La Cri locale conferma dunque l’impegno verso la comunità, contribuendo alla promozione di un servizio sociale attivo e capillare. Per informazioni: tel. 0522-660294 (fabbrico@cri.it)