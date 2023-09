Dispersi in appennino Doppio intervento ieri pomeriggio

Due interventi di soccorso ieri pomeriggio per persone disperse nell’alto Appennino: attivati carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco di Castelnovo Monti, Reggio Emilia e l’elicottero Drago di Bologna. La prima richiesta è arrivata verso le 13 e ha messo in movimento i carabinieri della stazione di Collagna: una ragazza di 22 anni di Reggio Emilia che, mentre percorreva con amiche un sentiero che da Civago porta al rifugio Battisti, stremata dalla fatica è rimasta indietro perdendo il contatto all’altezza del sentiero 605C, nei pressi di Lama Lite. Riuscita ad avere la linea per un attimo, tanto da poter allertare i soccorsi, è stata raggiunta dopo circa due ore sul sentiero del crinale dai carabinieri della stazione di Collagna che l’hanno accompagnata al rifugio dove erano arrivate le amiche. È stata trasportata dal personale del soccorso alpino Monte Cusna all’autovettura, parcheggiata presso Civago. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i sanitari della Croce Verde di Villa Minozzo. La ragazza stava bene per cui non c’è stato bisogno di ricovero sanitario. L’altro intervento di soccorso è stato alle 17.15 per due persone disperse nella zona del rifugio Città di Sarzana, oltre l’Alpe di Succiso. I due escursionisti fungaioli avevano perso l’orientamento a Lago Gora, presso il Passo del Lagastrello. Una volta localizzati, sono stati recuperati, entrambi in buone condizioni, dal Drago 151 dei Vigili del fuoco, decollato da Bologna, e trasferiti al Passo del Lagastrello dove avevano lasciato la loro autovettura. Anche in questa operazione sono intervenuti, i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e la squadra Saf da Reggio Emilia, i carabinieri di Castelnovo Monti e la squadra del Soccorso Alpino stazione Monte Cusna.

Settimo Baisi