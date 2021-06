Reggio Emilia 27 giugno 2021 - E' stato recuperato senza vita il corpo di uno dei due romeni dispersi nel fiume Po a Boretto. I due uomini, uno di 31 anni l'altro intorno ai 50, erano romeni residenti a Sorbolo, nel Parmense.

Si erano immersi questa mattina nel Grande fiume assieme a un connazionale per fare un bagno. Mentre quest'ultimo è riuscito a tornare a riva, gli altri sono stati trascinati via dalla corrente e non sono più riemersi.

Immediati i soccorsi: vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, sanitari del 118 e carabinieri stanno cercando il secondo uomo, per il quale le speranze sono ridotte al lumicino.