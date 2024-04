Disperso da oltre due giorni. Non prendeva il telefono

Il mancato rientro a casa di un uomo di 71 anni, residente nel comune di Viano, ha preoccupato la famiglia che ieri mattina ha fatto scattare l’allarme mettendo in movimento uomini e mezzi dell’organizzazione ricerca: Soccorso alpino con unità cinofila, vigili del fuoco, carabinieri e sanitari della Croce Verde Alto Appennino, punto base Succiso di Ramiseto in comune di Ventasso. Per fortuna l’uomo è stato rintracciato e raggiunto ieri pomeriggio sul sentiero del ritorno in buone condizioni fisiche, non aveva necessità di controllo sanitario per cui è stato accompagnato all’auto. L’escursionista, partito il giorno di Pasqua, dopo aver parcheggiato l’auto nei pressi della cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso, si era diretto al rifugio Ghiaccioni dove doveva trascorrere la notte al riparo dal gelo. La famiglia, non riuscendo ad avere più contatti telefonici, si è preoccupata e ha attivato i soccorsi pensando che si fosse perso lungo il percorso in quanto risultava ai primi soccorritori che l’uomo avesse pernottato al bivacco dei Ghiaccioni. Questo ha reso ancora più impegnative le ricerche dei soccorritori che, divisi in squadre, hanno affrontato i monti dell’Alpe, partendo da due punti diversi: dal passo del Lagastrello e da Succiso.

In realtà l’uomo era partito la mattina di Pasqua e pare avesse trascorso la prima notte notte al bivacco Ghiaccioni, mentre durante il giorno si era recato al rifugio Città di Sarzana, nel versante ligure-toscano (dove aveva pernottato). Successivamente, ossia ieri mattina, il 71enne si era messo in cammino per scendere verso la località di Succiso dove aveva parcheggiato l’auto.

Purtroppo lungo questo cammino non è più riuscito a mettersi in contatto telefonico con la famiglia per mancanza di segnale, ed è quello che accade per mancanza di copertura, su tutto l’Appennino. Inoltre il 71enne escursionista, esperto di montagna e adeguatamente equipaggiato, ha raccontato che lungo il percorso di ritorno ha incontrato un ostacolo che ha ulteriormente fatto ritardare il suo rientro: il ponte pedonale sul torrente Lioca, che quest’inverno aveva subito gravi danni, non era più agibile e quindi l’escursionista ha iniziato la discesa fuori sentiero fino ad oltrepassare l’ostacolo. Arrivato nel punto in cui finalmente era possibile l’utilizzo del cellulare, l’uomo è stato contattato telefonicamente dai soccorritori sul sentiero di ritorno e, individuata la posizione, l’hanno invitato a non muoversi dal punto in cui si trovava. È stato quindi raggiunto dai vigili del fuoco e dai tecnici del Soccorso Alpino poco sotto l’abitato di Succiso, sul sentiero che posta a Cecciola di Ramiseto. Viste le sue buone condizioni fisiche, il 71enne è stato accompagnato a Succiso dove aveva parcheggiato l’auto con la quale è tornato a casa. I mancati contatti dopo due giorni avevano lasciati perplessi anche i soccorritori, ma per fortuna l’avventura del 71enne si è conclusa felicemente.

Settimo Baisi