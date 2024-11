Disperso in golena per ore, turista salvato

In giro in bici per visitare l’Europa, un inglese di 46 anni, Colin Welsh, di Liverpool, si è ritrovato disperso nella golena del Po, tra una cava colma d’acqua e il fango lasciato dalle recenti piene. Solo grazie allo studio delle celle del segnale telefonico si è riusciti a individuare in breve tempo il ciclista inglese, che l’altra sera ha perso ogni tipo di orientamento in località Fogarino di Luzzara. Già verso le 20.30 il turista è stato individuato dalle squadre dei vigili del fuoco di Guastalla, che si sono recati sul posto per il recupero. Ma la sua posizione, al di là di un laghetto, non permetteva di raggiungerlo facilmente. Per questo è stato utilizzato un gommone per arrivare a lui via acqua, per poi portarlo verso l’argine. Solo verso le 22.30 è stato recuperato, con intervento del personale di soccorso, in ambulanza, per poterlo sottoporre a una visita di controllo. Le condizioni di Colin Welsh sono state giudicate rassicuranti, pur se appariva infreddolito dalla lunga permanenza in golena, al buio e con presenza di una densa foschia. Non è stato possibile individuare nell’immediato la bicicletta, che è rimasta in golena, in attesa di un successivo sopralluogo per poterla recuperare.

La zona, infatti, non è facilmente raggiungibile proprio a causa del fango lasciato dalle due recenti piene, che hanno allagato quell’area di golena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, per fornire supporto alle squadre dei vigili del fuoco. Mobilitate anche le squadre del Saf del 115, giunte sul posto con attrezzature speciali utili al recupero di persone in condizioni difficili. Alla fine della disavventura il turista ha voluto ringraziare i suoi soccorritori, posando con loro per una foto ricordo.

Antonio Lecci