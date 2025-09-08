Disperso sul Cusna per ore. Si era distaccato dal gruppo. Soccorso un uomo di 65 anni

Persa di vista la sua comitiva durante un’escursione in montagna, in una zona in cui non c’era campo, un 65enne ieri è rimasto disperso per almeno quattro ore. Rintracciato dai soccorsi, è stato per fortuna recuperato e messo in salvo, illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero e gli operatori della stazione monte Cusna.

La segnalazione è arrivata attorno alle 13 di ieri pomeriggio. A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo. A quanto si è appreso, durante un’escursione sul Cusna, in un tratto in salita, l’uomo è rimasto indietro rispetto al resto del gruppo. Arrivati al Rifugio Segheria, la comitiva non ha visto arrivare il 65enne e si è preoccupata. L’uomo risultava essersi disperso lungo il sentiero 603, che da Civago conduce per l’appunto al Rifugio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, entrati in azione anche con l’elicottero per poter sorvolare sopra alla zona e tentare di rintracciare l’uomo. Nel frattempo, i tecnici della stazione Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna hanno iniziato le ricerche.

A un certo punto, ormai a pomeriggio inoltrato, gli operatori del Saer hanno ricevuto una chiamata da parte di un signore: il 65enne disperso era arrivato all’abitato di Romita, ha riferito l’uomo, e in quel momento stava facendo rientro verso il rifugio Segheria.

I tecnici, dopo essersi messi in contatto con il disperso, hanno concordato il luogo di ritrovo nei pressi del Rifugio per valutare le sue condizioni. Fortunatamente tutto è finito per il meglio e non si è reso necessario l’intervento anche dell’ambulanza, il 65enne infatti era illeso. A quel punto gli operatori del Saer lo hanno riaccompagnato in sicurezza a Civago, dove si è ricongiunto con il resto del gruppo.

g.ben.