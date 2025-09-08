Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accoltellato in ostelloLaura PausiniInsetto nell'orecchioProf a 20 anniMeteoMiss Italia
Acquista il giornale
CronacaDisperso sul Cusna per ore. Si era distaccato dal gruppo. Soccorso un uomo di 65 anni
8 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Disperso sul Cusna per ore. Si era distaccato dal gruppo. Soccorso un uomo di 65 anni

Disperso sul Cusna per ore. Si era distaccato dal gruppo. Soccorso un uomo di 65 anni

Vigili del fuoco e tecnici Saer operativi nella zona del sentiero 603 e del Rifugio Segheria. L’allarme è stato lanciato dalla comitiva alle 13 e lo hanno ritrovato verso le 16.30, illeso.

Tecnici Saer operativi (foto d’archivio)

Tecnici Saer operativi (foto d’archivio)

Per approfondire:

Persa di vista la sua comitiva durante un’escursione in montagna, in una zona in cui non c’era campo, un 65enne ieri è rimasto disperso per almeno quattro ore. Rintracciato dai soccorsi, è stato per fortuna recuperato e messo in salvo, illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero e gli operatori della stazione monte Cusna.

La segnalazione è arrivata attorno alle 13 di ieri pomeriggio. A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo. A quanto si è appreso, durante un’escursione sul Cusna, in un tratto in salita, l’uomo è rimasto indietro rispetto al resto del gruppo. Arrivati al Rifugio Segheria, la comitiva non ha visto arrivare il 65enne e si è preoccupata. L’uomo risultava essersi disperso lungo il sentiero 603, che da Civago conduce per l’appunto al Rifugio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, entrati in azione anche con l’elicottero per poter sorvolare sopra alla zona e tentare di rintracciare l’uomo. Nel frattempo, i tecnici della stazione Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna hanno iniziato le ricerche.

A un certo punto, ormai a pomeriggio inoltrato, gli operatori del Saer hanno ricevuto una chiamata da parte di un signore: il 65enne disperso era arrivato all’abitato di Romita, ha riferito l’uomo, e in quel momento stava facendo rientro verso il rifugio Segheria.

I tecnici, dopo essersi messi in contatto con il disperso, hanno concordato il luogo di ritrovo nei pressi del Rifugio per valutare le sue condizioni. Fortunatamente tutto è finito per il meglio e non si è reso necessario l’intervento anche dell’ambulanza, il 65enne infatti era illeso. A quel punto gli operatori del Saer lo hanno riaccompagnato in sicurezza a Civago, dove si è ricongiunto con il resto del gruppo.

g.ben.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata