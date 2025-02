Dispetti e minacce ai vicini. Chiesti 8 mesi di condanna

Un condominio infernale, dove da tempo mancava un amministratore e in cui, ad esempio, non c’era corrente elettrica nelle zone comuni. Qui, in via don Bella a Cadelbosco, in un crescendo di lamentele, dispetti, ritorsioni e insulti, dal 2017 fino a tempi recenti, due nuclei familiari di dirimpettai sono arrivati ai ferri corti e alle denunce: una coppia di mezz’età da una parte, tre giovani dall’altra.

Ieri in Tribunale davanti al giudice Michela Caputo si è svolta la penultima udienza del processo per il reato di stalking condominale a carico di Francesco Scaramuzzo di 44 anni, Matteo Campanella (classe 1993) e Tania Trapasso, 55 anni; a vario titolo sono accusati di diversi episodi di molestie. Indirettamente sul banco degli imputati anche i quattro molossi di proprietà dei tre: il loro scorrazzare minaccioso nelle aree comuni ma soprattutto il loro abbaiare continuo quando erano rinchiusi nell’appartamento di circa 75 metri quadrati, avrebbe letteralmente provocato un esaurimento alla vicina che non riusciva più a dormire.

Costituiti parte civile i coniugi Maria Rosaria Maggio e Romano Sossio, tutelati dall’avvocatessa Gisella Mesoraca; operai turnisti, non di rado terminavano la notte ma non riuscivano a trovare risposo in casa nemmeno con i tappi nelle orecchie. La Procura ha domandato per ciascuno dei proprietari dei cani la condanna a 8 mesi di reclusione, mentre l’avvocatessa Mesoraca ha chiesto un risarcimento di 70mila euro di cui 50mila per la Maggio. Assoluzione la richiesta dei difensori. La sentenza arriverà il 13 febbraio, dopo le repliche del pm.

Questo non è il solo processo intentato dalla coppia contro i vicini: ve ne fu uno in sede civile che fece loro ottenere una sorta di daspo per i molossi. Secondo la perizia fonica svolta da un ingegnere specializzato, i latrati arrivavano a 8 decibel, oltre i 3 dal rumore di fondo stabiliti per legge come soglia massima di disturbo negli ambienti condominiali. Ma di quella perizia, uno dei vicini avrebbe detto (in modo assai volgare) che per lui era carta igienica. Tra i dispetti - che provocarono non pochi interventi dei carabinieri, chiamati dalla coppia - vi sarebbero stati l’abbassarsi le mutande e toccarsi i genitali davanti allo spioncino della porta dei dirimpettai, ma anche il tenere la radio e la tv ad alto volume; e poi fischi, urla, grida, canti e corse; una volta scappò la battitura dei tappeti sul balcone al passaggio sotto dei vicini.

Nel capo d’imputazione anche minacce ("vi brucio vivi", "vi spacco la testa", ecc) e contatti fisici.