Dispetti e rancori a causa del parcheggio: cinquantenne riga e prende a calci le auto del vicino, incastrato dalle telecamere e denunciato

Dispetti e vandalismi ai danni del vicino, a suo dire "colpevole" di non parcheggiare negli stalli giusti e invadere quelli altrui. Un 50enne non ha usato la dialettica per fare valere le proprie ragioni, ma calci e un oggetto appuntito con cui a più riprese ha rigato la carrozzeria delle vetture del vicino. Tradito dalle riprese di una fotocamera, è stato denunciato dai carabinieri di Gattatico per danneggiamento continuato e deferito alla Procura della Repubblica. La vicenda avrebbe radici lontane, con il rancore e la voglia di vendicarsi che hanno covato sotto la cenere per lungo tempo fino alla notte del 2 dicembre dell’anno scorso: il mattino dopo la vittima, un uomo di 55 anni residente a Gattatico, ha scoperto che entrambe le autovetture a lui in uso (una di sua proprietà e l’altra affidatagli dall’azienda di cui è dipendente) avevano evidenti segni di rigature e graffi nella vernice della carrozzeria. Un risveglio sgradevole, con l’idea che i vandalismi fossero stati commessi da qualche gruppo di ragazzini annoiati. Non potendo parcheggiare in una rimessa, l’uomo ha dovuto lasciare le vetture all’aperto esposte ma non avrebbe mai pensato che anche nelle notti successive i "teppisti" si sarebbero accaniti contro le due macchine, sempre usando un oggetto dalla punta acuminata per segnare la carrozzeria. In un caso, inoltre, il paraurti era stato ammaccato in modo evidente. La vittima, fattasi un esame di coscienza, non riusciva a capire chi potesse avercela con lui in modo così accanito: non aveva infatti mai ricevuto minacce e intimidazioni. Il 55enne si è così recato dai carabinieri per segnalare i ripetuti attacchi. In quell’occasione si è però ricordato che sì, con un vicino di casa aveva avuto frequenti dissapori: l’altro riteneva che la vittima parcheggiasse negli stalli di sua pertinenza... Le riprese di una videocamera, orientata in modo da riprendere di notte le due vetture, hanno portato i carabinieri alla conferma dell’ipotesi. Sarebbe stato il vicino, per punire la supposta invasione di campo, a vandalizzare con puntualità rancorosa le due vetture fino al 18 gennaio, quando evidentemente ha capito di essere stato sgamato. I carabinieri, forti anche dei fotogrammi che documenterebbero le imprese vandaliche, hanno deferito in stato di libertà il 50enne alla Procura, per il reato di danneggiamento continuato.

Francesca Chilloni