Disponibili otto posti per il servizio civile tra scuola e cultura

Figura anche il Comune di Correggio tra gli enti che hanno avviato il bando per svolgere il servizio civile per il progetto "Giovani 2022, patrimonio di comunità", con otto posti a disposizione. Il progetto è unico, ma i candidati devono selezionare la sede in cui intendono fare attività al momento della domanda: "Supporto agli operatori scolastici" per scuole e centri estivi o "Rafforzare i servizi culturali" per biblioteca, ludoteca e museo. La domanda va presentata entro le 14 di venerdì 10 febbraio attraverso il web (https:domandaonline.serviziocivile.it) accedendo con Spid. Il servizio dura dodici mesi, 25 ore a settimana suddivisi in cinque giorni, con compenso mensile di 444,30 euro. Informazioni: tel. 0522-732064.