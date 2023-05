Disposta la perizia psichiatrica sull’autore della rapina al Bazar

Lui, un 28enne albanese, in Italia senza fissa dimora e affetto da una patologia mentale, stava rubando nel negozio ‘Bazar’ a Scandiano, in viale Martiri della libertà: sorpreso dal titolare, aveva finito per strattonare lui e la moglie.

Era accaduto nel pomeriggio del 3 maggio, quando il giovane era stato scoperto dall’esercente mentre stava cercando di portare via alcuni abiti.

L’uomo lo aveva bloccato, ma lui, dopo una colluttazione con la coppia, si era divincolato ed era fuggito.

Mentre i carabinieri hanno avviato le ricerche, dentro una borsa erano stati recuperati due giubbotti presi nel negozio.

I militari hanno poi fermato il 28enne nei pressi della stazione, arrestandolo per rapina impropria (cioè finalizzata a tenere la refurtiva attraverso il ricorso alla violenza).

È poi emerso che il giovane soffre di un disturbo mentale certificato: il 25 aprile era stato ricoverato con Tso al dipartimento di salute mentale di Ravenna e poi trasferito con lo stesso regime a Correggio, da dov’era stato dimesso il giorno stesso dell’episodio di Scandiano.

Al 2018 e al 2021 risalgono due precedenti per lesioni, dai quali fu prosciolto per vizio totale di mente.

Alla luce di questi pregressi, per il fatto avvenuto al ‘Bazar’, ieri l’avvocato difensore Annalisa Miglioli ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica: il giudice Francesca Piergallini l’ha ammessa e ha fissato la prossima udienza per dare l’incarico al medico specialista.

