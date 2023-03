Disposta l’autopsia sul corpo di Thomas Appia per chiarire le cause dello schianto mortale

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Thomas Appia (foto), l’operaio di 42 anni, di origine ghanese, deceduto dopo una caduta in ciclomotore, avvenuta martedì sera a Cadelbosco Sotto, sull’ex Statale 63, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Il veicolo a due ruote sarebbe stato visto sbandare autonomamente, per poi schiantarsi contro un palo della luce. Non si esclude un malore alla base dell’incidente.

Per far chiarezza sulle cause del decesso, come prevedibile, è stato disposto un esame medico legale. Intanto, anche i cittadini di Cadelbosco Sotto, paese in cui la vittima era conosciuta e stimata, si stanno mobilitando, pronti a intervenire con una raccolta di fondi per poter aiutare la famiglia dell’operaio deceduto, che lavorava in una azienda della locale zona industriale. Thomas, oltre alla moglie, lascia quattro giovani figli (uno dei quali vive in Ghana) e altri parenti.