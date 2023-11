Disposto il carcere per l’accoltellatore del Foro Boario

Il gip Luca Ramponi ha convalidato il fermo del 42enne accusato di aver tentato di uccidere un 52enne di origine cutrese al Foro Boario. Per lui, che è un uomo senza fissa dimora, ha anche disposto il carcere. L’aggressione risale a martedì scorso, quando il 52enne fu trovato agonizzante dentro un’auto. Gli è stata riscontrata una lesione al cuore compatibile con un’arma da taglio, per la quale è stato operato. La questura ha identificato il presunto responsabile in meno di 48 ore. L’inchiesta è coordinata dal pm Isabella Chiesi. Secondo le prime ipotesi, il movente andrebbe ricondotto al traffico di droga. Nell’ordinanza il gip motiva la decisione ravvisando la gravità indiziaria e i rischi di reiterazione del reato e della fuga. L’avvocato difensore Domenico Noris Bucchi si era opposto sostenendo che non vi fosse pericolo di fuga.