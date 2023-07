Disservizi nella raccolta dell’umido, il Comune sollecita il gestore Iren

E’ stato avviato un accertamento per capire i motivi della mancata regolare raccolta della frazione umida dei rifiuti in varie zone di San Martino in Rio.

Un problema che anche diversi lettori del Carlino avevano segnalato alla nostra redazione. L’amministrazione comunale ha chiesto un incontro urgente col gestore Iren per attivarsi allo scopo di svolgere la raccolta in tutto il territorio.

Sono stati inviati pure gli ispettori di Iren per verificare l’avvenuto completamento della raccolta.

Dal municipio si consiglia agli utenti di comunicare eventuali disservizi al numero verde di Iren (800 212607) oppure via mail ([email protected]), indicando località, via e numero civico dell’utenza per la quale non è stata effettuata la raccolta.

"Invitiamo anche a scaricare l’app IrenAmbiente – aggiungono dal palazzo comunale – dove è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del proprio Comune e avere direttamente sul proprio smartphone informazioni aggiornate su come differenziare nel modo corretto i rifiuti a partire dai prodotti acquistati, i calendari della raccolta, gli ecocentri più vicini e la possibilità di effettuare segnalazioni per situazioni di degrado, problemi del servizio o prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti".

In centro storico la raccolta è sembrata regolare quasi ovunque, mentre verso la periferia si sono avuti i maggiori problemi.