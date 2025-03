Dissesto idrogeologico, l’Sos. Mammi: "Via agli aiuti all’agricoltura. A ogni azienda sino a 42mila euro"

Prima di fare il sopralluogo sugli argini del canalazzo Tassone, del Crostolo e del cavo Cava, in municipio a Bagnolo, accanto al presidente della Regione Michele de Pascale hanno preso la parola i sindaci dei Comuni dell’Unione Terre di Mezzo - Pietro Cortenova per Bagnolo, Marino Zani per Cadelbosco e Francesco Monica per Castelnovo Sotto - e il presidente della Provincia Giorgio Zanni. A fianco di de Pascale, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e i consiglieri reggiani di maggioranza che siedono nell’istituzione bolognese. Poi rappresentanti di Protezione civile, Anpas, Croce rossa; e anche Bonifica Emilia centrale, Autorità di bacino e Aipo, più le associazioni agricole (Cia e Coldiretti). Il ‘padrone di casa’ Cortenova ha rimarcato l’alleanza istituzionale tra i sindaci contro l’emergenza : "L’Unione Terra di mezzo ha reagito congiuntamente e fraternamente. Oggi Bagnolo è simbolo delle realtà che si preparano a vivere il futuro con sistemi di difesa migliori". Zani ha sollevato il problema della strada provinciale 40 che collega Cadelbosco e Castelnovo, ancora chiusa: "La Provincia ha subito contribuito - dice Zani -. Per il futuro sarebbe importante far sì che non solo le falle arginali siano ricomprese negli interventi di somma urgenza, ma anche le arterie come la sp 40 molto importante per la viabilità". Pure Monica ha rimarcato "il gioco di squadra" per fronteggiare l’emergenza. Da parte sua il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha ribadito come "centrale" la riapertura della sp 40, rimasta molto più danneggiata rispetto alla sp63, che è stata invece riaperta in tempi veloci. "Stiamo terminando il progetto esecutivo, la gara sarà a inizio aprile e vorremmo riuscire ad aprirla tra giugno e luglio".

L’assessore Mammi ha annunciato che lunedì la Regione stanzierà 6,5 milioni per le imprese agricole: "Daremo sino a 42mila euro ad azienda con una procedura semplificata e molto veloce". Per queste aree si conteggiano "rottura di argini e copertura di terreni che hanno visto distrutta la produzione agricola. Abbiamo delimitato le aree e stiamo aspettando l’ok dal Governo, con la possibilità di chiedere il risarcimento a livello nazionale". Ha anche detto che si sta lavorando "per individuare le zone per fare tracimazioni controllate, vasche di laminazione e invasi in collina" e che si sta costruendo un piano contro gli animali fossori e per la messa in sicurezza degli argini.

Alessandra Codeluppi