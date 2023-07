"Dissi a mia nipote: stiamo provando a rivederti"

Rividi mia nipote, la figlia di mio fratello, tre mesi dopo che fu allontanata da casa. Io dissi alla bambina: ‘Stiamo facendo di tutto per rivederti, non ti abbiamo dimenticata’. Lei mi ringraziò, ma l’assistente sociale Annalisa Scalabrini mi disse che non potevamo comunicare in questo modo". È stato uno dei passaggi più toccanti della deposizione della zia di ‘Alice’ (nome di fantasia), caso-pilota dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini, sentita ieri come testimone del pubblico ministero Valentina Salvi nel processo a carico di 17 imputati. La donna ha ripercorso alcuni momenti della complessa vicenda di Alice, nata dalla relazione tra una mamma di appena 14 anni e un ragazzo con problemi psichici, poi cresciuta nella casa dei nonni. La minorenne fu allontanata nell’aprile 2018: "Mia madre (la nonna di Alice, ndr) si sentì male e fu ricoverata. Io mi resi disponibile per l’affidamento, ma al termine di un incontro mi fu negato: mi dissero che io ero troppo vicina alla famiglia e che i miei non andavano d’accordo per averlo saputo da voci di paese, cosa peraltro non vera". La donna ha ripercorso "il dolore lacerante senza riuscire a darci una spiegazione" e "il senso di colpa che tutti in famiglia abbiamo provato, chiedendoci dove potessimo avere sbagliato". Le difese (avvocati Oliviero Mazza e Rossella Ognibene per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali; avvocato Cinzia Bernini per l’assistente Scalabrini) hanno evidenziato che fin dal 2012 vi erano stati provvedimenti del tribunale che ordinavano un progressivo allontanamento della bambina o non escludevano la zia come candidata per accogliere la minore; oppure, nel marzo 2018, sospendevano la responsabilità genitoriale ("Non mi proposi come affidataria subito dopo la decisione del giudice perché ci era stato prospettato un percorso graduale"). Oltre alla zia, sono stati ascoltati ieri come testimoni la madre della bambina e il suo ex compagno. Quest’ultimo fu indagato per presunti abusi sessuali su Alice, e poi archiviato: ora è costituito parte civile. La psicologa Imelda Bonaretti è chiamata a rispondere per un presunto disegno falsificato in cui lei avrebbe aggiunto le mani, facendo figurare che il personaggio raffigurato da Alice, cioè l’uomo sentito ieri in tribunale, la stesse palpeggiando. "Seppi che ero indagato dalla madre della bambina, mentre ero all’estero per lavoro: mi disse che mi sospettavano di aver toccato Alice, che c’era un disegno e che dovevo rivolgermi a un avvocato. Lei mi parlò anche di pressioni da parte degli assistenti sociali che chiedevano di denunciarmi. Ma era certa della mia innocenza: sapeva che io non potevo averle fatto nulla di male, perché lei era sempre presente".

Alessandra Codeluppi