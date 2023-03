Distese, è già caos "Il Comune ritarda" La spada di Damocle sull’estate reggiana

"Certo che è una discriminazione, non capiamo perché". David Poli è da tre anni titolare della lambruscheria ’Bolle quadre’ in via del Guazzatoio. Quando si parla di distese e concessioni, l’umore suo e dei colleghi si fa decisamente cupo: nella strada tra piazza Fontanesi e viale Monte Grappa i permessi per l’esterno non sono ancora arrivati. "Chi fa una passeggiata in centro, ovunque vede le distese ma in via del Guazzatoio no. Noi ci siamo mossi a febbraio, altri addirittura a gennaio. La risposta del Comune non è stata né sì né no, proprio non c’è stata. Arriveranno chissà quando: come si fa a lavorare così, senza poter progettare i mesi futuri?". Il ritardo è grave: "L’anno scorso a febbraio avevo chiesto di mettere fuori i tavoli da metà marzo. Il sì era arrivato solo il 5 aprile, mentre i bollettini per pagare subito. Un altro locale quest’anno voleva i posti all’aperto già a inizio marzo, ma anche lui deve ancora avere risposta. Perdiamo dei clienti, dobbiamo dire che non c’è posto. Quando chiedono quando ci sarà la distesa facciamo una figura barbina: non lo sappiamo".

Poli prima gestiva Cantina Garibaldi a Cavriago: "Lì non ho mai avuto problemi per le distese, né per gli spazi né per i tempi". Perché a Reggio la situazione è così complicata? "I residenti di questa via e di quelle limitrofe hanno creato un comitato e una raccolta firme. Se andiamo a vedere i numeri sono una percentuale bassissima di chi abita in zona, non rappresentano un bel niente. Però sono bravi con le carte, buttano sui cinque o sei ristoratori le colpe della confusione e del degrado notturno di questa zona. Non è così, se qualcuno in altri luoghi esagera e poi urina o sparge bicchieri e bottiglie in via Cantarana o Baruffo cosa c’entriamo noi?

I nostri clienti hanno a disposizione cestini e servizi e una volta finito di mangiare si spostano. In via del Guazzatoio ci sono dei bei localini frequentati da gente per bene, non è qui che si esagera con il bere o col volume. Alcuni dei residenti però preferivano quando la via e piazza Fontanesi erano vuote. C’erano problemi di tossicodipendenza e prostituzione, in strada non si poteva girare ma per loro si stava meglio allora, ’Almeno si poteva dormire’ dicono".

In questo quadro il Comune "fa una non-scelta, aspetta il più possibile pur di accontentare chi vuole parcheggiare davanti a casa anziché a due minuti a piedi. L’incertezza nei tempi e nei modi dei permessi per le distese è imbarazzante, arrivano a sorpresa". Come altri colleghi lamentano, i ristoratori poi sono sorvegliati speciali dalle forze dell’ordine: "Ci marcano strettissimo. Una volta avevo messo il tavolo un metro più a sinistra, davanti a una recinzione. Sono stato richiamato. Un collega non aveva ancora spento la musica dieci minuti dopo l’orario stabilito, multa salatissima. I residenti possono mettere fioriere sul marciapiede, se noi lo ingombriamo veniamo immediatamente sanzionati. E quando disponiamo i tavoli, al mattino, veniamo anche insultati, ci viene detto che rompiamo le scatole".

I rapporti tra ristoratori di via del Guazzatoio, Comune e residenti sono tesissimi, così come in altre zone della città.

Lucia Bassi, titolare insieme alla sorella del Borsalino Café in piazza Fontanesi, gestisce un’attività storica con spazi consolidati: "Il Comune ha un problema di burocrazia, ogni anno dobbiamo compilare pratiche identiche all’anno prima".

Per tutti i ristoratori quest’anno c’è un’incognita in più: le concessioni attuali sono state emesse fino al 30 giugno, anziché fino a ottobre come al solito. I ristoratori non si aspettano variazioni e hanno voluto evitare qualsiasi polemica, ma alcuni sono in difficoltà: mancano certezze per assumere il personale per la stagione estiva.

Tommaso Vezzani