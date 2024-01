Distrae il commesso e gli ruba il telefonino. Incastrato dalle telecamere, 23enne denunciato

Si era impossessato del telefono cellulare della titolare di un negozio di Rubiera impegnata a servire altri clienti per poi dileguarsi. Protagonista della vicenda – avvenuta lo scorso 14 agosto – un cittadino rumeno 23enne, denunciato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di furto con destrezza. A ‘incastrare‘ il giovane le immagini raccolte dalle telecamere di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale consegnate dalla titolare ai militari di Rubiera cui aveva denunciato il fatto. Al ragazzo gli uomini dell’Arma sono risaliti analizzando le riprese del sistema di videosorveglianza interno ed esterno del locale estrapolando i fotogrammi in cui il presunto autore del furto era maggiormente riconoscibile. Finendo per essere denunciato alla Procura per l’ipotesi di furto con destrezza.