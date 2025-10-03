Il sindaco fischiato

3 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Distraeva gli anziani per derubarli. Individuata la banda dei parcheggi

I carabinieri denunciano una coppia di cubani e una peruviana: entravano in azione nei pressi dei supermercati.

I carabinieri in una delle zone colpite

I carabinieri in una delle zone colpite

Agganciavano con dei pretesti anziane dentro ai supermercati e le derubavano: incastrati tre spregevoli malviventi che sarebbero i responsabili di furti commessi ai danni di due clienti all’interno di supermercati del territorio santilariese.

Un 29enne e un 32enne di origine cubana, e una 36enne peruviana, tutti senza dimora e tutti con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri di Gattatico alla Procura per i reati in concorso di furto con destrezza aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

I tre si sarebbero resi protagonisti di due distinti colpi avvenuti a Sant’Ilario in pochi giorni la scorsa estate ai danni di due donne.

Il primo episodio è accaduto la mattina del 5 agosto alla Coop. Una coppia ha distratto una 66enne, chiedendole consigli su una pietanza da preparare, e intanto le hanno preso dalla borsetta il portafoglio e il cellulare. Poco dopo, le sue carte bancarie sono state usate per effettuare quattro prelievi in un vicino sportello bancomat per un totale di 1.500 euro.

Il secondo furto è avvenuto sempre Sant’Ilario, l’8 agosto al Conad. In una corsia del supermercati i tre hanno avvicinato una 75enne con la scusa di chiedere informazioni su alcune candele, e sono così riusciti a sottrarle il telefonino.

A seguito delle immediate denunce delle vittime, i carabinieri hanno avviato le indagini, che si sono avvalse delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei supermercati e del bancomat dove la banda ha effettuato i prelievi.

I filmati hanno rivelato che i responsabili si erano allontanati a bordo della stessa auto, la cui targa ha permesso di risalire all’intestatario: in passato era già stato oggetto di controlli, e sul veicolo erano stati identificati tre soggetti, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti.

Il confronto tra i fotogrammi e le immagini contenute nei database online alle forze di polizia, unito al riconoscimento fotografico da parte delle due anziane vittime, ha permesso ai militari di raccogliere elementi di responsabilità a carico dei tre per i furti e l’uso ladresco della carta di credito.

Le indagini preliminari proseguiranno; non è escluso che possano emergere altri colpi messi a segno dai tre.

f.c.

