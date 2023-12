Distraggono anziana e le rubano il portafoglio

Alla guida della sua auto, stava percorrendo via Moglia, alla periferia di Reggiolo, quando è stata avvicinata da un’altra vettura che l’ha seguita per un tratto di strada, per poi azionare a più riprese il clacson, come a "invito" a fermarsi. Cosa che la donna, di 69 anni, ha fatto, accostando sul ciglio della carreggiata. A bordo una coppia, che sembrava intenzionata a chiedere informazioni stradali. Ma dietro quella parvenza si nascondeva il raggiro. Proprio mentre la 69enne veniva distratta, la donna dell’altra vettura è riuscita a infilare le mani nell’abitacolo del veicolo della vittima, arraffando il portafoglio con il denaro e vari effetti personali. Poi è riuscita a risalire in auto per allontanarsi insieme all’uomo che si trovava con lei. In un primo momento la vittima non ha sospettato di nulla. E solo poco dopo si è accorta che la portiera posteriore destra era aperta. E, soprattutto, che mancava il portafoglio. Ha dunque capito di essere stata derubata. Comprensibilmente turbata, la donna si è recata alla caserma dei carabinieri del paese, per formalizzare la denuncia contro ignoti. L’episodio si è verificato lo scorso 6 dicembre. Sono state avviate le indagini, partendo dall’acquisizione delle immagini fornite dai video delle telecamere situate nei pressi del luogo dove era avvenuto il furto, oltre che ai varchi stradali. La visione delle immagini ha permesso ai militari del maresciallo Gianluigi Caria di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, riuscendo a rilevare la targa dell’autovettura della coppia, risalendo alla proprietaria, ovvero una donna di 34 anni, compatibile con la descrizione fornita dalla vittima in sede di denuncia. E anche la successiva identificazione fotografica ha dato esito positivo. A quel punto i carabinieri di Reggiolo hanno avuto gli elementi necessari per procedere con la denuncia della donna per il reato di furto aggravato. Ovviamente le indagini proseguono per identificare il complice che ha preso parte al compimento del reato.

Antonio Lecci