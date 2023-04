Distraggono e derubano una mamma con il figlio

Tre donne, apparentemente nomadi, sono riuscite a derubare una donna, distraendola nel parcheggio del centro commerciale a Guastalla, già molte volte teatro di simili episodi.

Nel fine settimana l’ennesimo episodio che ha coinvolto, come vittima, una donna che era andata a fare spesa con un bambino in tenera età.

Lei ha intuito che nelle intenzioni di quelle tre donne non c’era nulla di buono e ha pure tentato di allontanarle, proprio nel timore che volessero truffarla o derubarla come poi, in effetti, è purtroppo successo. Le tre ladre, – a detta pure di alcuni testimoni – pare che abbiano manifestato, però, un atteggiamento piuttosto aggressivo e minaccioso.

Alla fine sono riuscite, puntando sulla distrazione e sul controllo che lei doveva avere sul bambino, a farle sparire il portafoglio che aveva nella borsa, con all’interno poco più di cento euro in denaro, oltre a effetti personali.

Subito dopo è intervenuto un passante, che ha cercato di inseguire le tre ladre che sono, però, riuscite a fuggire a bordo di un’auto, su cui c’era probabilmente un complice che le attendeva.

Il fatto si è svolto davanti ad alcuni testimoni, nessuno dei quali però sarebbe intervenuto per evitare il furto. Anzi, una persona molto vicina al luogo del reato si sarebbe allontanata invece di segnalare subito l’accaduto. Un altro cittadino, invece, ha tentato di fermare le ladre, ma senza riuscirci.

Simili episodi, nei paesi della Bassa, si stanno ripetendo in aree adiacenti a supermercati e centri commerciali, con diversi interventi da parte delle forze dell’ordine per indagini e ricerche.

