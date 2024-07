Distretto sanitario, cambio ai vertici. C’è la dottoressa Valentina Chiesa

Da ieri è cambiato il direttore del distretto sanitario di Correggio. La dottoressa Valentina Chiesa sostituisce Morena Pellati, direttore dell’area anziani e fragilità del Dipartimento Cure primarie, ricoprendo finora il doppio incarico. La dottoressa Chiesa, 39 anni, reggiana originaria di Montecchio, è laureata in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha fatto parte dello staff della direzione generale dell’Azienda Usl, collaborando pure con strutture dell’Oms a Ginevra e con l’Osservatorio Europeo sulle politiche sanitarie. Dal 2017 si occupa di specialistica ambulatoriale, progetti di organizzazione sanitaria e, all’inizio dell’emergenza Covid, è stata medico della Rems, adibita ai casi Covid a bassa intensità di cura, oltre che medico responsabile degli hotel Covid. Insieme al direttore sanitario e all’ingegneria informatica, ha inoltre coordinato il team di lavoro per l’informatizzazione dei casi e dei contatti Covid e ha contribuito alla campagna vaccinale come co-responsabile dei medici vaccinatori. Nel 2022 è stata responsabile facente funzione dell’ospedale Franchini di Montecchio. Il direttore generale Cristina Marchesi ha rivolto gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Chiesa, ma ha pure ringraziato la dottoressa Pellati, "che in questi anni ha lavorato senza sosta come direttore di distretto e come direttore dell’area anziani e fragili".

a. le.