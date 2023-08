Distribuzione e logistica, nasce la joint venture fra Fercam (che rilevò Artoni) e la Dachser

Fercam trasferirà le sue divisioni Distribution e Logistics nella joint venture "Dachser & Fercam Italia S.r.l.", in cui Dachser deterrà una partecipazione dell’80% delle azioni.

Il colosso della logistica – che nel 2019 ha acquisito il gruppo reggiano Artoni e che ha un polo in via Napoli nella zona industriale di Mancasale – ha come obiettivo primario il rafforzamento e il completamento della rete europea con notevoli vantaggi operativi. La partnership tra Fercam e Dachser è soggetta all’approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza. In base all’accordo concluso tra le due società, entro la fine dell’anno le divisioni Distribution e Logistics in Italia saranno conferite nella nuova joint venture "Dachser & Fercam Italia S.r.l.", nella quale Fercam Spa deterrà una partecipazione del 20%. Queste due divisioni, con circa 920 collaboratori in 43 sedi in Italia, hanno generato nel 2022 un fatturato di circa 400 milioni di euro. Dall’inizio del 2024 la neocostituita "Dachser & Fercam Italia S.r.l." opererà come società indipendente e riferirà direttamente ad Alexander Tonn, Coo Road Logistics di Dachser, mentre le attività operative di groupage nazionale e internazionale nonché la logistica in Italia continueranno ad essere guidate dal direttore Fercam dottor Gianfranco Brillante. "Dachser è un’azienda a conduzione familiare come la nostra, in forte espansione, con obiettivi simili e brevi vie decisionali che nella nostra ventennale partnership è stato un partner eccellente e affidabile per tutta la nostra distribuzione europea", ha detto Thomas Baumgartner, presidente del Cda di Fercam.