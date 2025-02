Distrugge la porta d’ingresso del Sert. Arrestato 43enne

Va in escandescenza e distrugge la porta d’ingresso del Sert di via Bocconi. La polizia ha così arrestato venerì pomeriggio un 43enne tunisino, noto tossicodipendente e abituale frequentatore del centro. Le Volanti sono state allertate dagli operatori per la presenza di un uomo in stato di alterazione psicofisica. All’arrivo degli agenti, hanno trovato la porta completamente abbattuta. L’uomo si trovava ancora nella struttura, ma nel frattempo si era calmato. I poliziotti lo hanno preso in consegna e portato in questura.

Sulla base di quanto accaduto e dalle testimonianze raccolte, il 43enne è finito in manette con l’accusa di danneggiamento aggravato di beni dello Stato.