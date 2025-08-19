Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaDistrugge l’auto del collega in videochiamata
19 ago 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Distrugge l’auto del collega in videochiamata

Distrugge l’auto del collega in videochiamata

La furia mostrata in tempo reale: inflitti colpi al parabrezza e ai finestrini. L’auto recuperata dai carabinieri presentava danni ingenti

La furia mostrata in tempo reale: inflitti colpi al parabrezza e ai finestrini. L’auto recuperata dai carabinieri presentava danni ingenti

La furia mostrata in tempo reale: inflitti colpi al parabrezza e ai finestrini. L’auto recuperata dai carabinieri presentava danni ingenti

Per approfondire:

Videochiama il collega e intanto gli distrugge l’auto. Un 32enne residente a Bibbiano ha avuto in uso il veicolo di un collega di lavoro con l’impegno di provvedere alla revisione periodica e, quando è stato contravvenzionato per la mancata revisione, ha assunto l’ulteriore impegno di regolarizzare la contravvenzione stradale che era stata notificata, quale proprietario, al collega di lavoro. I solleciti ricevuti per regolarizzare tali posizioni sono state le probabili cause che hanno indispettito l’uomo che aveva in uso l’auto e che quindi in un momento di rabbia ha infranto parabrezza, lunotto e finestrini lato guida del veicolo utilizzando un martello. Per queste cause, con l’accusa di danneggiamento aggravato i carabinieri di San Polo d’Enza hanno denunciato alla Procura presso il tribunale di Reggio, il 32enne residente a Bibbiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Questa particolare vicenda inizia a febbraio quando l’uomo ha ricevuto in uso il veicolo, all’inizio del mese. L’impegno è stato quello di provvedere alla revisione periodica dell’autovettura e con l’ulteriore impegno di regolarizzare una contravvenzione stradale notificata a marzo. L’uomo, però, avrebbe ignorato tali solleciti, rifiutando di restituire il mezzo e i soldi messi a disposizione da un familiare del denunciante per il pagamento della sanzione notificata a marzo. La situazione degenera quando, nei mesi successivi, l’uomo nel corso di una videochiamata effettuata tramite una piattaforma di messaggistica, si mostra al proprietario – e a un suo familiare presente – mentre sferra violenti colpi contro l’autovettura, arrecando danni evidenti e di grande entità. Il veicolo, rinvenuto poco dopo nei pressi di un circolo ricreativo a Reggio Emilia, è stato ritrovato ulteriori segni di danneggiamento: graffi profondi sulla carrozzeria, la rottura della minigonna laterale e un vistoso taglio ad uno pneumatico. Solo alcuni giorni più tardi il 32enne ha riconsegnato le chiavi dell’auto al legittimo proprietario, senza tuttavia risarcire i danni. Quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che hanno le relative indagini in conseguenza delle quali i militari hanno acquisito a carico del 32enne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di danneggiamento aggravato per la cui ipotesi di reato lo stesso è stato denunciato alla Procura reggiana.

Giovanni Di Caprio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri