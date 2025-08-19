Distrugge l’auto del collega in videochiamata

Videochiama il collega e intanto gli distrugge l’auto. Un 32enne residente a Bibbiano ha avuto in uso il veicolo di un collega di lavoro con l’impegno di provvedere alla revisione periodica e, quando è stato contravvenzionato per la mancata revisione, ha assunto l’ulteriore impegno di regolarizzare la contravvenzione stradale che era stata notificata, quale proprietario, al collega di lavoro. I solleciti ricevuti per regolarizzare tali posizioni sono state le probabili cause che hanno indispettito l’uomo che aveva in uso l’auto e che quindi in un momento di rabbia ha infranto parabrezza, lunotto e finestrini lato guida del veicolo utilizzando un martello. Per queste cause, con l’accusa di danneggiamento aggravato i carabinieri di San Polo d’Enza hanno denunciato alla Procura presso il tribunale di Reggio, il 32enne residente a Bibbiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Questa particolare vicenda inizia a febbraio quando l’uomo ha ricevuto in uso il veicolo, all’inizio del mese. L’impegno è stato quello di provvedere alla revisione periodica dell’autovettura e con l’ulteriore impegno di regolarizzare una contravvenzione stradale notificata a marzo. L’uomo, però, avrebbe ignorato tali solleciti, rifiutando di restituire il mezzo e i soldi messi a disposizione da un familiare del denunciante per il pagamento della sanzione notificata a marzo. La situazione degenera quando, nei mesi successivi, l’uomo nel corso di una videochiamata effettuata tramite una piattaforma di messaggistica, si mostra al proprietario – e a un suo familiare presente – mentre sferra violenti colpi contro l’autovettura, arrecando danni evidenti e di grande entità. Il veicolo, rinvenuto poco dopo nei pressi di un circolo ricreativo a Reggio Emilia, è stato ritrovato ulteriori segni di danneggiamento: graffi profondi sulla carrozzeria, la rottura della minigonna laterale e un vistoso taglio ad uno pneumatico. Solo alcuni giorni più tardi il 32enne ha riconsegnato le chiavi dell’auto al legittimo proprietario, senza tuttavia risarcire i danni. Quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che hanno le relative indagini in conseguenza delle quali i militari hanno acquisito a carico del 32enne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di danneggiamento aggravato per la cui ipotesi di reato lo stesso è stato denunciato alla Procura reggiana.

Giovanni Di Caprio