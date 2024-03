Distruggono arredi e parti di vagoni. I vandali fanno saltare la corsa

Non bastavano problemi tecnici, avarie, convogli vecchi, passaggi a livello in tilt e perfino la chiusura del ponte durante le sempre più frequenti piene dell’Enza. Non mancano ritardi e addirittura soppressioni di corse ferroviarie sulla linea Parma-Brescello-Guastalla-Suzzara per motivi legati all’ordine pubblico. Nei giorni scorsi l’ennesimo episodio dovuto alla presenza a bordo del convoglio di passeggeri trovati sprovvisti di biglietto, i quali non intendono regolarizzare la loro posizione, manifestando pure un atteggiamento minaccioso e potenzialmente pericoloso con il personale di bordo e talvolta pure con gli altri passeggeri. Non mancano casi in cui, prima di scendere alla stazione successiva, gli stessi individui si lasciano andare ad atti vandalici contro arredi e parti dei vagoni. Secondo quanto dichiarano i pendolari, ormai stanchi da tempo di questa situazione, le corse più "a rischio" risultano quelle della prima serata in partenza da Parma, soprattutto il venerdì e il sabato, coinvolgendo gruppi di giovani e giovanissimi che rientrano a casa dopo qualche ora in città.

Il personale di bordo segnala subito la situazione alla Polfer, che però a Parma chiude gli uffici alle 19. Ed è necessario attivare la centrale operativa di Bologna, con un ritardo nell’intervento. Talvolta trascorre anche quasi un’ora, con la corsa che viene cancellata, con evidente disagio per i passeggeri e con i responsabili del disagio che spesso riescono a cavarsela.