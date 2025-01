Distruggono gli addobbi natalizi. Vandali ripresi dalle telecamere

Non bastavano i cassonetti bruciati e altri atti vandalici in genere, attuati a Novellara, in centro e non solo. La notte di Capodanno alcuni giovani non hanno trovato di meglio da fare che danneggiare alcuni addobbi natalizi che sono stati installati sotto i portici del centro storico dai commerciali locali, per abbellire la zona e renderla più accogliente e colorata. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali, con le immagini già messe a disposizione delle forze dell’ordine per le indagini, che dovranno identificare gli autori del gratuito e stupido danneggiamento. Alcune immagini sono state pure diffuse su diversi canali social, sperando che possano finire all’attenzione dei genitori dei protagonisti della vicenda, per essere in grado di poter intervenire in modo efficace per una diversa "educazione" dei loro ragazzi.