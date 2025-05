Distrutta l’area giochi nel verde

Brutta sorpresa ieri mattina al polo scolastico della Pieve di Castelnovo Monti: ignoti vandali hanno distrutto l’area giochi nel bosco adiacente realizzata con tronchi d’albero dai bambini della scuola primaria e dell’infanzia con la collaborazione dei loro genitori e nonni. Le immagini del prima e dopo il passaggio dei vandali, parlano da sole, valgono più di qualsiasi descrizione.

"Si tratta di un’area boschiva adiacente al polo scolastico di Pieve, ripristinata con l’aiuto di genitori e nonni sia della primaria che dell’infanzia - affermano gli insegnanti in una nota - in modo da renderla accessibile a tutti i bambini per attività laboratoriali di outdoor. Nonni e famiglie si sono attivati per realizzare uno spazio utile al circle time con tronchi che fino a 15 giorni fa erano presenti, ieri mattina spariti. E’ un gesto più che vergognoso".

s.b.