Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaDistrutte le macchinette dell’ospedale: "Siamo in balia di balordi e vandali"
15 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Distrutte le macchinette dell’ospedale: "Siamo in balia di balordi e vandali"

La denuncia di Fials: "Quella zona è isolatissima e senza videosorveglianza"

La foto del distributore automatico distrutto nella notte all’arcispedale Santa Maria Nuova: «. Lì davanti – riferisce il sindacato Fials – ci sono le stanze del medico di guardia»

"Ennesima infrazione notturna al quinto piano davanti ai comparti operatori". La segnalazione arriva da Giuseppina Parente, segretaria provinciale Fials e infermiera all’arcispedale Santa Maria Nuova, dove sono già accaduti diversi episodi di microcriminalità. "Il problema della sicurezza all’interno dell’ospedale è reale – continua parente –. I dipendenti si ritrovano a lavorare tra senzatetto che dormono sulle barelle e, come si vede, macchinette divelte".

Nella notte i distributori automatici sono stati presi di mira - per usare un eufemismo - da ladri e vandali che, a sentire il sindacato, non rappresentano quasi più una novità.

"Lì davanti – continua Parente – ci sono le stanze del medico di guardia. È una zona isolatissima, perché sono solo ambulatori, e di notte non c’è nessuno". "Se il medico o una dottoressa esce e si trova davanti uno di questi balordi, certo non è piacevole". Secondo il sindacato una soluzione però c’è: "Installare la videosorveglianza, che in questa zona manca".

Solo negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di furti o anche vandalismo gratuito a danno della struttura ospedaliera cittadina. Una situazione segnalata a più riprese da Fials, che chiede misure adeguate all’azienda per far sì che i dipendenti riescano a lavorare sentendosi innanzitutto al sicuro.

Altro tema che non è mancato alle cronache è quello della manutenzione: in un paio di occasioni il sindacato ha riferito di perdite e infiltrazioni dal soffitto, anche dentro le sale operatorie, documentando il tutto. La famosa ’goccia’ di un vaso che ormai è ben più che colmo.

