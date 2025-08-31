"Distrutto il monumento di Mora": "No, è rovinato ed è in riparazione"

Distrutto il monumento del partigiano Piero Mora, medaglia d’argento per la Resistenza. "Fortunatamente non si tratta di un atto vandalico - scrivono in un comunicato i Comunisti Reggiani - ma non per questo meno grave, il monumento del partigiano Piero Mora è andato distrutto in seguito ai lavori conseguenti ai danni provocati dall’allagamento della scuola dell’infanzia nel quartiere Peep. Non se ne conosce il motivo, probabilmente è stata una disattenzione, oppure una fatalità. Certo è che una maggiore cura ed attenzione non guasterebbe. Ci rendiamo comunque disponibili - chiudono i Comunisti Reggiani - a dare un contributo per la riparazione del monumento".

L’assessora Erica Spadaccini è subito intervenuta sul caso. "Diversamente da quanto affermato da Alessandro Fontanesi dei Comunisti Reggiani, il monumento non è stato distrutto: negli anni a causa delle intemperie, di alcuni spostamenti e della naturale frequentazione del parco, si è rovinata e in parte danneggiata la scultura in bronzo di Giorgio Benevelli che lo sormonta, per cui la stessa è stata smontata e affidata ad un artigiano specializzato per le riparazioni e sistemazioni del caso. Ovviamente non appena riparata sarà nuovamente installata sul monumento. Ci fa comunque piacere notare un’attenzione diffusa rispetto alle testimonianze sul territorio legate alla Resistenza e alla liberazione, che peraltro teniamo nella massima considerazione".

s.b.