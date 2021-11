Casalgrande (Reggio Emilia), 5 novembre 2021 – Aveva invitato gli inquilini del piano sopra l’appartamento della nonna a non fare baccano. Invito caduto nel vuoto, a quanto pare. Visto che poco dopo un giovane di 19 anni è dovuto intervenire nuovamente, stavolta salendo al piano di sopra per mettere in chiaro la situazione. Ma lo ha fatto in modo illecito, colpendo con un manico di scopa non solo i tre occupanti l’alloggio, ma danneggiando pure arredi e oggetti vari, colpiti dalla furia del giovane. Alla fine i due uomini e la donna che erano nell’appartamento sono riusciti a fermare il 19enne, preso in consegna dai carabinieri di Casalgrande, intervenuti sul posto d’urgenza. E mentre il giovane veniva denunciato per lesioni personali aggravate e danneggiamento, i tre aggrediti sono stati medicati in ospedale: pochi giorni di prognosi per i due uomini, mentre la donna ne avrà per almeno un mese per la frattura di due dita della mano destra. Il giovane era andato a far visita alla nonna. Poi, a causa dei rumori molesti che arrivano dal piano di sopra, ha deciso di intervenire per far cessare il disturbo. Ma la sua azione si è conclusa, almeno per ora, con una denuncia a suo carico.

