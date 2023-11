Disturbi alimentari: se ne parla il 2

Un incontro incentrato sui disturbi alimentari, per fornire strumenti utili ad affrontare questo tipo di difficoltà e, magari, riuscire anche a prevenire il peggio captando da subito i primi segnali d’allarme. L’appuntamento è previsto per questo sabato, 2 dicembre, alle 16,30 alla biblioteca di Carpineti (via G. Di Vittorio 8).

Dopo i saluti dell’assessora alla sanità, Silvia Pigozzi, seguiranno gli interventi della dottoressa Anna Maria Gibin (responsabile del programma e del centro Dca presso l’azienda Usl di Reggio) e della presidente dell’associazione Briciole, Emanuela Bianchini. Per informazioni: 0522718086 - 0522615036, o scrivere a biblioteca@comune.carpineti.re.it.