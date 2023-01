"Disturbi alimentari, servizi da potenziare"

"La Regione potenzi i servizi per i disturbi del comportamento alimentare". Va in questa direzione la risoluzione approvata – con voto unanime – in commissione Politiche per la salute e politiche sociali (presieduta dalla reggiana Ottavia Soncini). Tra le firme del documento figurano anche i consiglieri reggiani Roberta Mori, Stefania Bondavalli (entrambe del Pd) e Federico Amico di Emilia-Romagna Coraggiosa) il quale esulta: "Importante condivisione politica sul tema, servono strumenti più adeguati".