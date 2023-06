"Dite ai miei figli e a mia moglie che li amo tanto"

Prima di essere intubato dai medici che lo stavano curando, forse rendendosi conto della gravità delle sue condizioni dopo l’incidente, ha voluto affidare al personale sanitario l’addio ai suoi familiari: "Dite a mio padre che non andavo veloce. Chiedo scusa ai miei bambini. A loro e a mia moglie dite che li amo tanto…".

L’ultimo messaggio, le ultime parole di Antonio ’Tito’ Camboni, riferite alcune ore dopo alla moglie Elisabetta Spagna, quando ha raggiunto il marito al Maggiore di Parma, dove si è tentato di tutto per strapparlo a un infelice destino.

Non sono ancora stati fissati i funerali di Antonio Camboni, 35 anni, originario di Novellara, che aveva abitato a Guastalla, ma che da tempo risiedeva a Tabellano di Suzzara, nel Mantovano. Si attende il nulla osta della magistratura. Ma dovrebbero svolgersi nella chiesa parrocchiale di Novellara. Oltre alla moglie, lascia i figli Alessandro e Emma, di 9 e 7 anni, la sorella Marika, il fratello Giuseppe, i genitori Pietro e Francesca.

Venerdì Antonio era diretto in moto dai genitori, a Novellara. Lì sarebbe stato raggiunto da moglie e figli per poi andare alla fiera di Campagnola. Ma una serata che doveva essere di festa, per i familiari di Antonio, è stata stravolta dall’incidente tra la moto del 35enne e un’auto, in via Cattanea, alla periferia di Reggiolo. La moto si è incendiata. Con le condizioni del centauro appare disperate, si è comunque pregato e sperato in un "miracolo". Che, purtroppo, non c’è stato.

Lunedì sera, poco prima della mezzanotte, si è verificato il decesso. Camboni lavorava da tre anni alla Simol a Codisotto di Luzzara: colleghi e amici sono distrutti e increduli. Antonio era benvoluto e stimato da tutti. Commovente è stato l’incontro dei colleghi di lavoro con Elisabetta, che l’altro pomeriggio ha voluto recarsi nell’azienda a cui il marito era molto legato.

Antonio Lecci