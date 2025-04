"Diteci dov’è sepolto don Dante"

La sera dell’11 aprile 1945 un commando partigiano comunista prelevò dalla canonica, a Cogruzzo di Castelnovo Sotto, il sacerdote don Dante Mattioli, insieme al nipote Mario di 22 anni e al parrocchiano Giuseppe Cavalca. Di loro non si saprà più nulla, salvo l’informazione successiva che erano stati uccisi. Neppure oggi, a ben 80 anni di distanza, si conosce il luogo della loro sepoltura.

Parole del cav. Ivaldo Casali, ancora alla ricerca della verità. Don Dante Mattioli, era nato a Scandiano il 20 gennaio 1882 e dal 1933 parroco a tutti gli effetti, con il titolo di prevosto, a Cogruzzo di Castelnovo Sotto. "Uccidere un uomo e poi gettarlo in una fossa comune (o nei pozzi neri, nelle fornace e in altri luoghi sconosciuti) significa considerarlo alla stregua di un rifiuto. La vittima viene cancellata nell’esistenza fisica, ma anche nell’identità e nella memoria. Significa dunque che solo uccidere barbaramente non bastava: occorreva andare oltre, come se non fosse mai vissuto. Il mio – aggiunge Casali – vuole essere anche un appello per coloro che possono, ancora dare indicazione del luogo delle loro salme.

Nell’aprile 1945 vennero uccisi il seminarista Rolando Rivi, di 14 anni (ora Beato), don Giuseppe Iemmi, parroco di Felina, e don Carlo Terenziani, parroco a Ventoso di Scandiano.

a.le.